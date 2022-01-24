Sony, PlayStation oyunlarından Uncharted 4 ve Uncharted: The Lost Legacy'i içinde barındıran Uncharted: Legacy of Thieves Collection için yeni bir fragman yayınladı.

Yayıncılığını Sony'nin, geliştiriciliğini ise Naughty Dog'un yaptığı sevilen oyun serisi Uncharted'ın son oyunu Uncharted 4 ve DLC paketi The Lost Legacy'i içeren Uncharted: Legacy of Thieves Collection'ın yeni bir fragmanı yayınlandı.

Uncharted: Legacy of Thieves, kısa bir süre önce PS5 ve bilgisayarlar için duyurulmuş ve oyunseverlerin dikkatini çekmişti.

Sony oyunun yeni bir fragmanını yayınlarken, grafiklerinin iyileştirildiği göze çarptı. Oyunun PlayStation 5 versiyonunda ise 3 farklı grafik ayarı olacak.

UNCHARTED LEGACY OF THIEVES COLLECTION NE ZAMAN ÇIKACAK? FİYATI NE KADAR?

Uncharted: Legacy of Thieves, 28 Ocak 2022'de PlayStation 5 için satışa çıkacak. Oyunun Türkiye fiyatı 439.00 TL olarak duyurulurken, oyuna önsiparişten sahip olabilirsiniz.

İŞTE YAYINLANAN O FRAGMAN