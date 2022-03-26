Sony ile Microsoft arasındaki rekabet sürerken PlayStation cephesinden flaş bir hamle geldi. Sony, Xbox ve PC kullanıcılarını oldukça memnun eden ve günden güne kendisine daha fazla abone bulan Game Pass sistemine benzer bir sistemi kendi konsoluna getiriyor. PS kullanıcılarını oldukça heyecanlandıran bu haberin haftaya duyurulması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Yeni bir rapora göre Sony, PlayStation için uzun süredir tartışma yaratan Xbox Game Pass rakibi Project Spartacus'u duyurmaya hazır. Sony tarafından önümüzdeki hafta açıklanacağı iddia edilen Project Spartacus'un, PS Plus ve PS Now'ı birleştirmesi bekleniyor.

Bloomberg'e göre Sony, Xbox Game Pass'ten ilham alan yeni PS Plus hizmetini tamamladı. İlk olarak geçen yıl sızdırılan abonelik hizmeti, önümüzdeki hafta yapılacak duyuruda son yılların en çarpıcı oyunlarıyla birlikte sunulacak. İşte Xbox Game Pass rakibi Project Spartacus hakkında tüm bildiklerimiz.

GAME PASS RAKİBİ PS ABONELİĞİ NEDİR?

Bloomberg'in bildirdiğine göre Sony, PlayStation için yeni abonelik hizmetini sadece bir hafta sonra sunmaya hazırlanıyor. Rapora göre hizmet, mevcut PlayStation Now ve PlayStation Plus hizmetlerini birleştirecek ve çeşitli abonelik katmanlarında Xbox Game Pass tarzı bir oyun kütüphanesi sunacak.

PS Plus ve PS Now'ı birleştiren yeni hizmet, seçim yapabileceğiniz çeşitli aboneliklere sahip olacak. Geçen ay yayınlanan dahili belgeler, üç seçeneğin olacağını ortaya çıkarmıştı: Temel (ayda 10 ABD Doları), Ekstra (ayda 13 ABD Doları) ve Premium (ayda 16 ABD Doları).

Daha önceki sızıntıları doğrulayan Bloomberg, en pahalı katman olan Premium aboneliğin genişletilmiş demolara ve bulut üzerinden oyun oynamaya (Xbox Cloud Gaming benzeri) izin vereceğini dile getirdi. Yani Premium üyelik PS Now gibi olursa Windows oyuncuları, konsola özel yapımları doğrudan bilgisayarda oynama fırsatına sahip olacak.

Ancak rapor, Sony tarafından sunulan God of War Ragnarok gibi oyunlara abonelik yoluyla ilk günden erişim izni verilmeyeceğini iddia etti. Daha önce Sony, abonelik yoluyla böyle avantajlar verilmesinin sürdürülemez olduğunu belirtmişti. Fakat Project Spartacus'u nasıl konumlandıracağı ve en yakın rakibine karşı önemli açığını nasıl kapatacağını görmek ilginç olacak.