Microsoft'un bir çırpıda Activision-Blizzard'ı satın almasının yankıları hala devam ediyor. Oyun dünyasının en kilit abonelik platformlarından biri olan Xbox Game Pass de hem oyun kütüphanesini hem de oyuncu tabanını genişletmeyi sürdürüyor. Henüz bu haberden önce markanın 25 milyon aboneye ulaştığı açıklandı.

Microsoft'tan en son aldığımız haberde markanın Kasım ayında toplamda 18 milyon aboneye sahip olduğu açıklanmıştı. Kısa bir matematik işlemi ile Xbox Game Pass'in yaklaşık 2 ayda 7 milyon yeni oyuncuya kapılarını açtığını söylemek mümkün.

Bu rakamın, Activision-Blizzard'ın da Microsoft saflarına katılması ile güçleneceğinden eminiz. Özellikle WoW gibi geniş bir oyuncu kitlesine sahip oyunun Game Pass'e gelmesi, oyuncu sayısını tek başına 3-4 milyon arasında değiştirecek gibi görünüyor. Bakalım Microsoft'un bundan sonraki hamlesi ne olacak?