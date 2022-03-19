PlayStation exclusive oyunlarından PC'ye gelecek olan Uncharted'ın çıkış tarihi sızdırıldı. SteamDB'de açılan sayfanın, Uncharted PC çıkış tarihi için bir işaret olabileceği ifade ediliyor. İşte o tarih ve detaylar...

Uncharted PC çıkış tarihi Steam sayfası üzerinden sızdırılmış olabilir. Son birkaç yıldır PlayStation, en iyi oyunlarından bazılarını PC'ye taşıyor. PlayStation'dan PC'ye atlayan ilk büyük oyun Horizon Zero Dawn'dı ve platform sahibinin birinci taraf stratejisinin geleceği için bir emsal oluşturmaya yardımcı oldu.

ÇIKIŞ TARİHİ SIZDI

PlayStation, PC'de daha geniş bir kitleye ulaşabileceğini ve oyuncuları ekosisteme çekmek için bu oyunları kullanmayı başarabileceğini fark etmiş görünüyor. Örneğin, Zero Dawn'ı PC'de oynayan biri o kadar çok sevebilir ki çıkıp Horizon Forbidden West için PC portunu beklemek yerine bir PlayStation 5 satın alabilir.

Bir sonraki büyük PlayStation PC çıkışı, Uncharted 4 ve Uncharted: The Lost Legacy'nin yeniden düzenlenmiş bir koleksiyonu olan Uncharted: Legacy of Thieves Collection'ı bu yaz gelebilir. SteamDB'ye göre, Naughty Dog ve Iron Galaxy Studios, yeni ikili için Steam veritabanını 15 Temmuz 2022 çıkış tarihi ile güncelledi. Bu tarih oyunun sitede yer alması için yayına alınmış bir künye de olabilir, ancak sayfanın sürüm bilgileriyle güncelleniyor olması, resmi bir duyurunun yakın olduğunu gösteriyor olabilir.

Sony, Uncharted filminin piyasaya sürülmesiyle bağlantı kurmak için PlayStation 5'te Uncharted: Legacy of Thieves Collection'ı zaten yayınlamıştı. God of War gibi oyunlar ilk PlayStation lansmanından yıllar sonra PC'de piyasaya sürülmüş olsa da, bu Uncharted remaster'ın neden şimdiye kadar çıkmadığı tam olarak belli değil.