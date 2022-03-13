Oyun dünyasının dev şirketi Rockstar Games'in popüler serisi Red Dead Redemption'ın yeni oyunu sızdırıldı. Bir perakendeci şirket, Red Dead Redemption oyununu sitesinde listedeli. Bu gelişmenin ardından oyunun çıkış tarihi de iddialar arasına girdi. İşte detaylar...

Yeni bir Red Dead Redemption 3 sızıntısı ortalığı karıştırarak Rockstar Games serisinin hayranlarını heyecanlandırdı. Sızıntıyı en iyi ihtimalle şüpheli olarak değerlendirmek lazım.

SIZINTI GERÇEK OLABİLİR Mİ?

Rockstar Games'in şu anda GTA 6 üzerinde çalıştığı ve bu projenin belli bir çıkış tarihi olmadığı için Red Dead Redemption 3'ün hakkında ufak bir bilgi almamız dahi uzun zaman alacak. Beklemenin ne kadar süreceğini hakkında kimsenin fikri yok. Instant Gaming isimli küçük bir perakendeci, oyunun 2026'da geleceğini iddia ediyor. Firmanın web sitesine baktığımızda, RDR3 sayfasının açıldığını ve çıkış tarihi olarak 2026 olduğunu görüyoruz.

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