İlk oyunu çıktığında ortalığı kasıp kavuran Overwatch, kendine özgü bir FPS deneyimi ile epey beğenilmişti. Oyun ilk başta çok sevilse de sonrasında hızlı bir çöküş yaşadı. Daha önce saatlerini bu oyunda geçiren oyuncular, oyunu yavaş yavaş unuttu ve epeydir gündeme gelmiyor. Neyse ki İkonikleşmiş bu oyunun devamı niteliğindeki Overwatch 2 için güzel haber nihayet geldi.

OVERWATCH 2 PC İÇİN BETAYA GEÇİYOR

Duyurusunun üzerinden iki yıldan fazla geçen oyun, nihayet önemli bir aşamaya geliyor. Gelecek ay Overwatch 2'nin kapalı beta süreci başlamış olacak. Kapalı betaya her isteyenin dahil olması mümkün olmasa da, oyunun tam olarak çıkmasından önceki büyük adımlardan birisi bu. Yayınlanacak beta sürümünde 5v5 PvP sürümü oynanabilecek. Geliştirici ekip, yayınladığı video ile betadan bahsetti.

Videoda bahsedildiği üzere; yeni oyunda daha iyi bir iletişim sistemi, daha dengeli haritalar ve savaş sistemi ve daha fazla oyun modu olacak. Rekabetçi oyunların tamamında daha dengeli harita ve karakterler aranır, yeni Overwatch bu konuda iddialı görünüyor. Ayrıca güncellemelerin sürekliliği ve sunucu kalitesiyle ilgili sözler de verildi.