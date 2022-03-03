Son dönemde çıkan ve oldukça başarılı bulunan Sifu, kısa zamanda 1 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Sadece 3 hafta içerisinde bu başarıya ulaşan popüler dövüş oyununa dair bazı rakamlar da paylaşıldı. İşte detaylar...

Son dönemde çıkış yapan ve oyuncuların büyük beğenisiyle karşı karşıya kalan Sifu, şimdiden 1 milyon kopya satmayı başardı.

Sadece üç hafta içerisinde bu başarıya ulaşan Sifu, geliştirici Sloclap'i de bir hayli memnun etmiş. Oyunun favori kung fu filmlerine bir saygı duruşu olduğunu belirtel Sloclap'in yönetmeni Pierre Tarno, oyuncuların ekip ile aynı hissiyatı paylaşıyor olmasından da bir hayli mutlu olduğunu dile getirdi.

8 Şubat'ta çıkış yapan oyunun yaklaşık 10 milyon saat oynandığı da açıklandı. Oyunun en caydırıcı ikinci boss'u, ilk günlerde oyuncuların sadece yüzde 27'sine geçit vermişti. Bu rakamın şimdilerde yüzde 45'e kadar ulaştığını öğrenmiş bulunuyoruz. Oyunun son boss'u Yang'i ise sadece 150.000 kişi alt edebilmiş.