Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle alınan ambargo kararlarına bir yenisi daha eklendi. PlayStation, Rusya'daki tüm donanım ve yazılım satışlarını askıya aldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyon nedeniyle birçok şirket ülkeye ambargo uygulamaya devam ediyor.

Yaptırım uygulayan şirketler arasında Sony de girdi. Şirket, ülkede donanım ve yazılımları dahil PlayStation satışlarının askıya alındığını açıkladı.

Sony sözcüsü Joe Taraborrelli konuyla ilgili, "Sony Interactive Entertainment (SIE), Ukrayna'da barış çağrısı yapmak için küresel topluluğa katılıyor." dedi. "Tüm yazılım ve donanım sevkiyatlarını, Gran Turismo 7'nin lansmanını ve Rusya'daki PlayStation Store operasyonlarını askıya aldık" ifadelerini kullanan Taraborrelli; ayrıca Ukrayna'ya 2 milyon Dolar'lık bir bağışta bulunduklarını da açıkladı.

Daha önce de oyun dünyasında Epic Games, CD Projekt Red, Microsoft, Activision, Ubisoft, Take-Two ve EA Games; Rusya'daki satışlarını durdurmuştu.