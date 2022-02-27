Xbox konsolu ve PC oyuncularının bir numaralı tercihlerinden biri olan Game Pass'e Sony cephesinden de cevap geliyor. Sony, PlayStation kullanıcıları için de benzer bir abonelik sistemi sunmayı planlıyor. Henüz resmi duyuru yapılmasa da bazı detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Sony'nin PlayStation Plus'ı elden geçirerek Game Pass benzeri bir yapıya büründürmek istediği ve bunun da kod isminin Project Spartacus olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Sony'nin bu servisi ilkbahar aylarında devreye sokacağı söylenmiş olsa da yeni gelen bilgiler çıkış tarihinin oldukça yaklaştığını söylüyor.

VentureBeat'ten Jeff Grubb son yayınında abonelik servisinin üç seviyesi hakkında da biraz daha detay bilgiler verdi.

Öncelikle bu sistemin PlayStation Plus markasını koruması bekleniyor. Essential, Extra ve Premium olmak üzere üç ayrı seviyede sunulacak olan servisin fiyatlandırması da aylık 10$, 13$ ve 16$ olacak.

PS Plus bizde aylık 40 lira, normal fiyatı ise 10$. Yine aynı ücretlendirme korunursa bizdeki fiyatlar da şöyle olacak demektir:

Essential - 40 TL

Extra - 52 TL

Premium - 64 TL

Essential dediğimiz seviye şimdiki PlayStation Plus ile aynı. Yani online oyunları oynamanızı sağlıyor ve her ay kütüphanenize ücretsiz ekleyebileceğiniz birkaç oyun veriyor.

Extra seviyesinde yaklaşık 300 oyunluk bir "indirilebilir oyun kataloğu" sunulacak. Grubb, PSNow'da indirilebilir olan her şey bu katalogda bulunacak diyor.

Premium seviyesinde ise oyuncular yukarıdakilere ek olarak klasik oyunlara ve bulut yayınlara sahip olacaklar. Grubb klasik oyunlardan ne kast edildiğini bilmediğini söylese de, bunun Premium seviyesinin en önemli parçası olacağını söylemiş.

Hakkında bu kadar bilgi dolaşmasına rağmen Sony henüz servisi resmi olarak duyurmadı.