Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Call of Duty'nin yeni oyununun 2023'te çıkmayacağına dair iddiaya, Activision cephesinden yanıt geldi. Şirket, oyunseverlere müjdeli haberi verdi ve bu iddiaları yalanladı. İşte detaylar...

Dünyanın en büyük markalarından biri olan Microsoft, 68.7 milyar Dolar'a Activision'ı satın aldığını açıklamıştı.

2005 yılından beri her yıl yeni bir Call of Duty oyunu çıkaran Activision'ın, gelecek yıl bunu yapmayacağı ortaya atılmıştı.

Konuyla ilgili şirket bir açıklama yaptı ve "Bu yıl, gelecek yıl ve sonrası için heyecan verici, özel ve oynaması ücretsiz Call of Duty oyunlarına dair planlarımız var. Konuya dair basında yer alan ve aksini iddia eden haberler asılsızdır." sözleriyle bu iddialara noktayı koymuş oldu.

Bunun yanı sıra; bu yıl çıkacak olan Call of Duty oyunu "Call of Duty Modern Warfare 2" ismiyle oyuncularla buluşacak.