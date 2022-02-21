Resident Evil, Street Fighter ve Monster Hunter gibi serileriyle ünlü oyun firması Capcom, geçtiğimiz hafta gizemli bir gerisayım başlatmıştı. İlk tahminler firmanın daha önce yeşil ışık yaktığı Resident Evil 4 üzerine olsa da 35. yılına gelmiş olan Street Fighter serisine yeni bir oyun gelmesi de büyük bir olasılık taşıyordu. En nihayetinde Capcom resmi açıklamayı yaptı ve Street Fighter 6 duyuruldu.

Street Fighter 6 bir teaser eşliğinde duyuruldu

35 yıllık tarihinde beri 47 milyondan fazla satmış olan Street Fighter serisinin bir sonraki evrimi Street Fighter 6, şu anda geliştirme aşamasında. İlk gösterilen teaser, serinin ikonlaşmış baş karakteri Ryu ve Street Fighter V'in 45 numaralı karakteri olan Luke'u gösteriyor. Street Fighter V'in son DLC karakteri olan Luke için firma hem tasarım hem de oynanış açısından bir sonraki oyunları için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamıştı. İlk görüntülerde saçı sakala karışmış olan Ryu ve rakibinin özellikle deri altında hareket eden kas ve damar gibi detaylar, bir önceki oyundan daha kuvvetli bir oyun motoru kullanıldığının sinyalini veriyor. Bu, daha önce Street Fighter'da kullanılmayan, ancak Resident Evil oyunlarının görsellerini etkileyici kılan kilit faktör RE Engine'in özelleştirilmiş bir sürümü olabilir.