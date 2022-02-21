Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen yeni nesil konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series oyuncular tarafından büyük ilgi görmüştü. Teknoloji dünyasının iki devindan Sony, konsol satışlarında Microsoft'u geride bıraktı. PS 5 satışları Xbox Series satışlarını neredeyse ikiye katladı. İşte detaylar...

Yeni nesil konsolların çıkışları talihsiz bir döneme denk geldi; pandemi nedeniyle hem geliştirme süreçlerinde hem tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar, talebe yanıt verebilecek kadar cihazın satışa sunulabilmesini engelledi. Üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen sorunun halen devam ediyor olduğunun da altını çizmek gerek.

Bu olumsuz tabloya karşın, yeni nesil konsollar gayet iyi satış rakamları yakalamış durumdalar. Xbox cephesinde, daha önceki nesillere göre çok daha iyi bir satış performansına ulaşıldığına dair açıklamalar yapılmıştı, hatırlayanlarınız olacaktır. Ampere Analysis'e göreyse, PS5 satışları çok daha iyi durumda.

Ampere Analysis tarafından hazırlanan bir raporda, "Sony, 2021'i 17,1 milyon PS5 satışıyla kapattı; bu sayı Xbox Series satışlarının yaklaşık 1,6 katına tekabül ediyor" deniliyor.

Piyasa analizcilerinden Daniel Ahmad, 2021 yıl sonu itibariyle Xbox Series satışlarının 12 milyonu aştığını tahmin ediyordu, ama diğer analizlerde piyasaya sürülen ve henüz satılmamış konsollar olduğundan hareketle 10,3 milyon düzeyinde bir satış yapılmış olabileceği söyleniyordu. Ampere Analysis'in tahmini de 7,7 milyonu 2021 içerisinde olmak üzere 10,5 milyon Xbox Series X/S satışı yapıldığı yönünde.

Her hâlükârda, iki konsol markası arasındaki rekabette PS5 şimdilik daha önde görünüyor, ama önümüzdeki dönem ne getirir ne götürür, bilemeyiz. Microsoft, o yıllardır beklediği hamleyi yapabilir ve Sony'yi geride bırakabilir mi; önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.