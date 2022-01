Nvidia GeForce Now’a 7 yeni oyun eklendi!

Nvidia'nın bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now'a 7 oyun daha eklendi. İşte bu hafta GeForce Now bünyesine katılan oyunlar...

Oyun sektörünün geleceği olarak lanse edilen bulut oyunculuk, son yıllarda popülaritesini büyük ölçüde artırdı. Bunun nedeni ise şüphesiz küresel çip krizi, pandemi ve artan döviz kuru gibi unsurların bilgisayarlar başta olmak üzere tüm elektronik ürünlerin fiyatlarına olan negatif etkisi.

Durum böyle olunca aylık belirli bir abonelik ücreti karşılığında güçlü bilgisayar sistemleri gerektirmeden sadece iyi bir internet bağlantısı ile hizmet veren bu tür hizmetler daha da cazip hale geldi. Bunun en büyük örneklerinden biri de GeForce Now diyebiliriz. Halihazırda kütüphanesinde 1000'den fazla oyun bulunan platform, abonelerine daha iyi hizmet vermek için her hafta yeni yapımları bünyesine katmaya devam ediyor.

İşte GeForce Now kütüphanesine eklenen 7 oyun

Bildiğiniz üzere GeForce Now, herhangi bir aksilik olmaması durumunda her hafta kütüphanesine eklediği oyunları aboneleri ile paylaşıyor. Bu haftanın oyunları da kısa süre önce açıklandı. 7 eğlenceli yapım, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Bu haftanın oyunları arasında dikkat çeken yapımlar mevcut. Bunlara The Irregular Corporation ve Romanyalı bağımsız geliştirici Claudiu Kiss tarafından üretilen PC Building Simulator'u örnek gösterebiliriz. Bilgisayar toplamaya karşı ilgisi bulunanlar için adeta biçilmiş kaftan olan yapım, an itibariyle GeForce Now üzerinden oynanabilir durumda.

İşte bu hafta platforma eklenen 7 oyun:

BattleBeasts (Steam)

Moving Out (Epic Games Store)

NARAKA: BLADEPOINT (Epic Games Store)

Operencia: The Stolen Sun (Steam)

PC Building Simulator (Epic Games Store)

Salt and Sanctuary (Epic Games Store)

Wargroove (Steam)

GeForce Now kütüphanesine ulaşmak için tıklayın

Buna ek olarak GeForce Now'ın son dönemde kurda yaşanan düşüşün ardından yapılan fiyat indirimlerine henüz dahil olmadığını belirtelim. Bunun dışında geçtiğimiz günlerde platforma Haftalık Premium adında yeni bir abonelik paketi eklendi. Haftalık abonelik paketi ile 7 gün boyunca en sevilen oyunları donmadan oynayabilecek oyuncular, bunun karşılığında 44,9 TL ödeyecek.

24 saatlik Premium = 14,9 TL

Haftalık Premium = 44,9 TL

Aylık Premium = 89,9 TL

3 Aylık Premium = 199,9 TL

6 Aylık Premium = 349,9 TL

