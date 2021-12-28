28 Aralık 2021, Salı

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Steam 2021 yılının en çok satan ve en çok oynanan oyunlarını açıkladı!

2021’in en çok satan Steam oyunları belli oldu!
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyun platformlarından biri olan Steam, 2021 yılı istatistiklerini açıkladı. Şirket, 2021 yılının en çok satan ve en çok oynanan oyunların listelerini paylaştı. İşte detaylar...

Günümüzün en büyük oyun ve oyuncu platformu olan Steam, 2021 yılının en çok satan ve en çok oynanan oyunlarının bir listesini paylaştı. İşte o oyunlar...

2021 STEAM'DE EN ÇOK SATANLAR

* Apex Legends
* PUBG: Battlegrounds
* Counter-Strike: Global Offensive
* Battlefield 2042
* Naraka: Bladepoint
* Dead by Daylight
* Destiny 2
* New World
* Tom Clancy's Rainbow Six Siege
* Valheim
* Dota 2
* Grand Theft Auto 5

2021 STEAM'DE EN ÇOK OYNANANLAR

* Counter-Strike: Global Offensive
* New World
* Dota 2
* Valheim
* PUBG: Battlegrounds
* Apex Legends
* Halo Infinite
* Rust
* Cyberpunk 2077
* Grand Theft Auto 5

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