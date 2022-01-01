01 Ocak 2022, Cumartesi

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Death Stranding ve Metal Gear Solid'in yapımcısı Hideo Kojima yeni oyunları hakkında konuştu!

Hideo Kojima yeni oyunları hakkında konuştu!
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Oyun dünyasına Metal Gear Solid ve Death Stranding gibi başarılı oyunları kazandıran Hideo Kojima'nın şu sıralar yeni oyunlar üzerinde çalıştığı biliniyordu. Kojima, yeni oyunları hakkında ilk kez konuştu. Death Stranding'de olduğu gibi devrimsel ve AAA kalitede oyunlar yapmak istediği ifade eden Kojima, hayranlarını heyecanlandırdı. İşte o açıklamalar...

Japonya'nın yetiştirdiği en parlak zekalardan biri olan ve oyun dünyasının Einstein'ı olarak bilinen Hideo Kojima, verdiği bir röportajda yeni oyunuyla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Kojima Productions bünyesinden çıkacak olan yeni projesiyle ilgili konuşan Japon yapımcı, tıpkı Death Stranding'de olduğu gibi devrimsel bir oyun yapmaya çalışacağını açıkladı.

İKİ OYUN BİRDEN GELİŞTİRİYOR

Japonya'nın en ünlü oyun ve eğlence dergilerinden biri olan Famitsu ile bir söyleşi gerçekleştiren dahi oyun yapımcısı Kojima, an itibarıyla iki farklı oyun üzerinde çalıştığını belirtti. Kojima, yeni dönemde geliştirdiği oyunlarda, eğlence sektöründeki beklentileri fazlasıyla karşılayacağına inanıyor.

Oyunların isimleri veya türleri hakkında bir bilgi vermeyen Kojima, bu yapımlardan birinin tıpkı Metal Gear Solid gibi AAA kalitesinde devasa bir yapım olacağını doğruladı. Her zaman olduğu gibi oyunlarla ilgili detay vermekten kaçınan Kojima, 2022 yılında bulut tabanlı oyun servislerinin oldukça popüler hale geleceğini ve PS Now, Xbox Cloud Gaming ve GeForce Now gibi hizmetlerin altın senesini yaşayacağını iddia etti.

Son olarak geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü Death Stranding ile daha önce oyun dünyasında görülmemiş bir türü bizlerle tanıştıran Kojima, oyun severleri de ikiye bölmüştü. Kimi oyuncular bu 'kargo taşımacılığı' üzerine inşa edilen oynanışı sıkıcı bulurken, kimileri de devrimsel bir yeniliğe imza atıldığını düşünmüştü. Bununla birlikte Kojima'nın ismi bile oyunun satışlarda başarılı olmasına yetmişti.

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