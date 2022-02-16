CD Projekt Red'in son oyunu olan Cyberpunk 2077 çıkışında yaşadığı sancılı dönemleri geride bıraktı. Yapımcı şirket oyunun yeni nesil versiyonlarını da hazır hale getirdi. CD Projekt RED bugün Twitch üzerinde yaptığı canlı yayın ile Cyberpunk 2077 yeni nesil oynanış videolarını paylaşarak merakları giderdi.

Witcher serisi ile gönüllere taht kuran CD Projekt RED hırslı projeleri Cyberpunk 2077 ile büyük bir beklenti yaratmış, ancak performans sıkıntıları ve buglar ile oyunculara hayal kırıklığı yaşatmıştı. Oyunun özellikle PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri oldukça sorunluydu. Gelen tepkiler üzerine Sony oyunu PlayStation Store'dan kaldırma kararı dahi almıştı.

Bunca probleme rağmen Cyberpunk 2077, 2021'in en çok satan oyunlarından biri olmayı başardı ve CD Projekt RED de çıkardıkları çeşitli yamalarla performans sorunlarını çözmek için gayret etti. En çok merak edilen konulardan biri ise oyunun yeni nesil konsollara ne zaman ve nasıl adapte edileceğiydi. CD Projekt RED bugün Twitch üzerinde yaptığı canlı yayın ile Cyberpunk 2077 yeni nesil oynanış videolarını paylaşarak merakları giderdi.

Cyberpunk 2077'nin yeni nesil sürümleri an itibariyle PS5 ve Xbox Series X için indirilebilir durumda.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 yeni nesil oynanış videoları PlayStation 5 ve Xbox Series X için yayınlandı

CD Projekt RED, versiyon 1.5 yeni nesil yaması ile ışın izleme, dinamik 4K çözünürlük, daha hızlı yükleme süreleri ve "çeşitli diğer görsel ve teknik iyileştirmeler" getireceğini söyledi. Yamanın PS5 sürümü, DualSense kontrolcüsünün uyarlanabilir tetikler ve dokunsal geri bildirim özellikleri de destekleyecek. Yama ile nihai görünümüne kavuşacak gibi duran Cyberpunk 2077 için hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X üzerinden yapılan kayıtlar ile iki ayrı oynanış videosu oyuncuların beğenisine sunuldu.

Cyberpunk 2077 PlayStation 5 yeni nesil oynanış videosu: