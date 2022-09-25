Oyun dünyasının en büyük markalarından biri olan GTA serisinin yeni oyunu GTA 6'nın oynanış görüntülerinin sızdırılması tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. İngiliz polisi, oyun tarihinin en büyük sızıntılarından birini gerçekleştirdiği düşünülen hacker'ı buldu ve göz altına aldı.

Grand Theft Auto 6'nın geliştirme aşamasındaki ekran görüntülerinin ve hatta kaynak kodunun yakın zamanda sızdırılmasının ardından Rockstar Games, İngiltere Ulusal Suç Ajansı'ndan bir soruşturma talep etti ve bu da 17 yaşındaki bir gencin Londra'da tutuklanmasıyla sonuçlandı. Aslen Oxfordshire'lı olan genç, bilgisayar korsanlığı şüphesiyle gözaltına alındı ve şu anda gözaltında tutuluyor.

Görüntüler geçtiğimiz pazar günü GTAForums'a sızdırılmıştı ve sözde bir "test derlemesinin" 90'dan fazla oyun içi videosunu içeriyordu. Bu saldırının, yakın zamanda Uber'in sistemlerine de erişim sağlayan aynı grup tarafından yapıldığı biliniyordu. Yakalanan gencin de bu grubun bir üyesi olduğu düşünülüyor.

Rockstar, saldırının GTA 6'nın gelişimini etkilemeyeceğini geçtiğimiz günlerde, saldırıdan 1 gün sonra açıklamıştı. Sızıntılar, iki ana kahramanın yanı sıra yoğun söylentilere sahip Vice City ortamının olacağını doğruladı. Ek olarak, Red Dead Redemption 2'den mekanikler ve GTA 5'ten yer tutucu varlıklar, görüntüler boyunca dikkat çekiyordu.