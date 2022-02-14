Popüler Battle Royale oyunu Fortnite'a bu kez de PlayStation'ın efsane oyun serisi olan Uncharted oyununun karakterleri geliyor. Yakın zamanda vizyona da girecek olan Uncharted filmi öncesinde Nathan Drake ve Chloe Frazer skinleri Fortnite'a gelecek.

Yeni Fortnite karakterleri, önümüzdeki hafta vizyona girecek olan Uncharted filmi öncesinde Nathan Drake ve Chloe Frazer olacak. İki karakterin de hem oyun içi hem de filmdeki aktörlerin canlandırdığı versiyonları oyuna eklenecek. Uncharted skinleri Fortnite'a 17 Şubat'ta eklenecek, film ise 18 Şubat'ta vizyona girecek.

Yeni Fortnite karakterleri Uncharted serisinden geliyor

Fortnite, oyuna eklenecek yeni karakterlerin tahmin edilmesi için geçtiğimiz hafta Epic Games resmi sitesinden bir bilmece yayınlandı. 14 karakterden oluşan şifreyi, @thesquatingdog isimli Twitter hesabı bilmeceyi çözerek, Uncharted oyunlarına gönderme yapan "sicparvismagna" şifresini ortaya çıkarmıştı. Kodu Epic Games'in sitesine yazan oyuncular, şu an "Liste Dışı" olan Uncharted x Fortnite crossover videosuna yönlendiriliyorlar.

Uncharted skinlerinin film versiyonlarını, Tom Holland'ın hayat vereceği Nathan Drake ve Sophia Ali'nin canlandıracağı Chloe Frazer olarak göreceğiz. Karakterlerin oyun içi modelleri ise, Uncharted 4: A Thief's End ve Uncharted: The Lost Legacy'den alınmış.

Bu skinlerin oyuna eklenmesi ile birlikte Tom Holland ikinci kez Fortnite evrenine eklenmiş olacak. Daha önce de Spider-Man No Way Home crossoverı kapsamında Tom Holland'ın Örümcek Adam'ı oyuna eklenmişti.