MMORPG türünün son ürünü olan Lost Ark, Avrupa'ya çıkış yaptığı dönemden kısa bir ara sonra rekorları da beraberinde getirdi. Oyuncuların büyük ilgisine maruz kalan Lost Ark, Steam'de anlık oyuncu sayısıyla büyük bir başarıyla imza attı. İşte detaylar...

Batı sunucularına gelen Lost Ark anlık oyuncu sayısında yeni bir rekora imza attı. Aslen Kore yapımı olan ve yıllardır Asya pazarında açık olan Lost Ark, Batı pazarına gelmesiyle birlikte dün, anlık olarak 1 milyon 325 bin 305 oyuncuyu gördü.

STEAM REKORU KIRDI

Lost Ark böylece dün, Steam'in en çok oynanan ilk 100 oyununda zirveye oturdu. Lost Ark'ın geride bıraktığı Counter-Strike: Global Offensive 959 bin 550, DOTA 2 ise 722 bin 671 oyuncuyu gördü. Lost Ark'ın batı sunucularının açıldığı gecede de Steam sunucuları neredeyse çökmüş, oyuna bir süre girilememişti. Lost Ark ayrıca Cyberpunk 2077'nin de rekorunu geçmeyi başardı. Cyberpunk 2077 anlık olarak 1 milyon 50 bin oyuncuyu görmüştü.

Lost Ark'ın bu rekoruna rağmen, Steam'in anlık oyuncu sayısındaki en büyük rekora ulaşması şimdilik mümkün gözükmüyor. PUBG 2018 yılında, yani en popüler olduğu dönemde 3 milyon 257 bin anlık oyuncuyu görerek, yetişmesi zor bir rekora imza atmıştı.

Lost Ark, Türk oyuncular arasında da oldukça popüler. Oyunun ilk gece heyecanına Türk oyuncular da ortak olmuştu.