Çıkardığı başarılı oyunlarla son yılların en popüler şirketlerinden biri konumuna gelen FromSoftware'in yeni ürünü Elden Ring'in çıkışına artık kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca oyuncu tarafından heyecanla beklenen Elden Ring'in, sistem gereksinimleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

FromSoftware'in bir sonraki RPG destanı Elden Ring, sadece birkaç hafta sonra (25 Şubat) lansmanla birlikte oyunculara sunulacak. Oyun Windows'a geliyor ve hayranlar, geliştiricinin Elden Ring'in resmi sistem gereksinimlerini yayınlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Stüdyo, Elden Ring Steam sayfasını minimum ve önerilen özelliklerle güncellediğinde, bu sabır nihayet giderildi.

Ancak ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. İlk olarak, bir FromSoftware oyunu için gereksinimler alışılmadık derecede yüksekti. Örneğin, hemen hemen her standarda göre güzel bir oyun olan Sekiro, GTX 760 veya Radeon HD 7950 ile oynanabilir, oysa Elden Ring görünüşe göre bir GTX 1060 gerektiriyordu.

Elden Ring sistem gereksinimleri belli oldu mu?

Elden Ring sistem gereksinimleri için istenen özellikler yüksek olması oyuncular tarafından şaşkınlıkla karşılaştı. Steam'in yıllık donanım anketlerine göre GTX 1060 popüler bir kart olsa dahi, pek çok oyuncunun daha kötü bir ekran kartıyla Elden Ring oynamak istediğini biliyoruz.

Elden Ring'in Steam sayfasında gösterilen minimum sistem gereksinimleri sadece birkaç saat içerisinde kaldırıldı ve "TBD" (to be determined, açıklanacak) olarak listeleniyor. Elden Ring sistem gereksinimleri için hala meraklıysanız aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz:

İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X

RAM: 12GB

GPU: Nvidia Geforce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: DX12

Depolama: 60GB

Yukarıdaki tabloya "önerilen" gereksinimleri dahil etmediğimizi ve bunun FromSoftware'den kaynaklandığını hatırlatmak gerekiyor. Yine de Elden Ring iki haftadan daha kısa süre içinde piyasaya çıkacak ve FromSoftware büyük olasılıkla tüm gereksinimleri o zamana kadar güncellemiş olacak.