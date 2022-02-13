Resident Evil serisi remake oyunlarla farklı bir boyuta taşınmıştı. Daha öncesi Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 oyunlarının remake versiyonlarıyla güzel bir başarı yakalayan Capcom'un bu kez hedefinde Resident Evil 4 Remake var. Öte yandan oyununun duyurusu yakında gelebilir. İşte detaylar...

Resident Evil 4 Remake'in geliştirilmekte olduğu konusunda neredeyse hiçbir tereddüt yok, bütün mesele resmi duyurunun ne zaman geleceği. Fanbyte tarafından paylaşılan iddialar bunun için çok uzun bir süre beklemek zorunda kalmayacağımız yönünde, önümüzdeki aylarda beklenen bu duyurunun gelebileceği söyleniyor.

Oyuna dair ileri sürülen iddialardan bir diğeri ise, orijinal oyuna göre daha farklı bir tonda olacağı yönünde. VGC, geçtiğimiz yıl oyun ile ilgili bazı iddiaları paylaşırken Capcom içerisinde projeye dair fikir ayrılıkları olduğunu da aktarmıştı.

Capcom bünyesindeki geliştirici ekip, orijinal oyuna sadık kalıp buna bazı yeni elementler eklenebileceği fikrini savunuyor, Resident Evil 2 Remake'te Mr X ile sergilenen performansı da buna örnek olarak veriyorlardı. Ama farklı düşünenler de varmış demek ki, sonuçta bazı değişikliklere gidildiği öne sürülüyor. Oyunun açılış sahnesinin gündüz değil gece yaşanması ve oyunun büyük bir bölümünün de gece geçmesi gibi farklılıklardan bahsediliyor. Ayrıca bazı yan karakterlerin oyunda daha etkin rol alması da bu değişiklikler arasında yer alıyormuş.

Bu örnek dışında daha ne gibi farklılıklar söz konusu, bu değişiklikler serinin hayranlarını memnun mu edecek yoksa üzecek mi? Bu gibi soruların cevaplarını alabilmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Fanbyte'a göre, oyunun 2022'nin başlarında duyurulması planlanıyordu, ancak geçtiğimiz yıl çeşitli oyun duyurularıyla ilgili ertelemelerin gelmiş olması bu takvimi sarkıtmış olabilir. Yine de bu yıl içerisinde Resident Evil 4 Remake'in resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor. Bakalım hangi ay duyurulacak ve çıkışı için ne kadar daha beklememiz gerekecek, takipteyiz.