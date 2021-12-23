Popüler Netflix dizisi The Witcher'ın baş karakteri Henry Cavill Red Dead Redemption filminde oynamak istediğini söyledi!

Oyun dünyasının en başarılı oyunlarından biri olarak gösterilen Witcher serisinin Netflix uyarlaması da hayranlar tarafından büyük rağbet gördü. Dizinin baş karakteri Geralt Of Rivia rolünü oynayan Henry Cavill ise oyun dünyasına yakınlığıyla tanınan bir isim. Başarılı oyuncu Red Dead Redemption filminde de oynamak istediğini açıkladı. İşte o sözler...

The Witcher ve Superman karakterleri ile "geek" dünyasının bir hayli içerisinde olan Henry Cavill, yeni fikirlere sıcak bakıyor. Özellikle video oyunları ile bir hayli içli dışlı olan başarılı oyuncu, farklı projeler içerisinde olmaya hazır olduğunu duyurdu.

En sevdiği oyunların uyarlamalarını görmek istediğini belirten Cavill, bu projelerde yer almaya hazır. Başarılı isim, özellikle üç klasiğin kesinlikle filme uyarlanması gerektiğini düşünüyor.

RED DEAD REDEMPTION FİLMİ İSTİYOR

An itibariyle aktif olarak Red Dead Redemption 2 oynadığını belirten Henry Cavill, oyunun kesinlikle uyarlanması gerektiğini düşünüyor. Hatta bir adım öteye giden aktör, kendisinin de bu projede yer almak istediğini duyurdu ve ekledi:

Pekala bu zor bir konu, çünkü hem markayı hem de şirketi birbirine bağlıyorsun. Bu yüzden kesinlikle kendimi herhangi bir köşeye yerleştirmek istemiyorum. Aslında Red Dead Redemption 2 oynamaya yeni başladım ve partiye biraz geç kaldığımı da biliyorum. Ama gerçekten keyif alıyorum. Bence bu oyunu bir filme dönüştürmek eğlenceli olur.

Fikirleri Red Dead Redemption ile sınırlı olmaya aktör, Mass Effect ve Warhammer 40K serilerinin filme veya diziye uyarlanması gerektiğini aktardı. Oyun dünyasının klasikleri arasında saydığı bu iki markayı çok sevdiği öğrenilen aktör şunları söyledi:

Mass Effect dizisini oldukça merak ediyorum. Yapıma ilgim çok fazla ama hepsi nasıl işlediklerine de bağlı. Adaptasyon dünyası ağır veya hafif olabilir. Bir ürünü sevdiğimde, uyarlamanın kaynağından daha az değiştirilmesini tercih ederim, bu yüzden her şey değişir.

Warhammer, özellikle de 40K evreni, karakter açısından oldukça zengin. Sanırım 40K Warhammer Fantasy evreninden farklı bir karakter oynayabilirdim, ama şimdilik sadece hayal kuruyorum. Ne olabileceğini görmek için, Games Workshop'taki insanlarla konuşmam gerek.

Hayallerini aktaran ve bu tarz uyarlamalara her daim kapısının açık olduğu belirtilen aktör, oyuncuları heyecanlandırdı. Bakalım ilerleyen günlerde içerisinde Cavill'in olduğu yeni oyun içerikleri sinemaya veya dijital platformlara uğrayacak mı, bekleyip göreceğiz.

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