Days Gone oyununun yönetmeni Sullivan ana karakterli yeni Uncharted oyunu yapmak istiyor!

Days Gone oyununun yönetmeni Jeff Ross, yeni bir Uncharted oyunu yapmak istediğini açıkladı. Bu kez Nathan Drake'in aksine Victor Sullivan temalı bir oyun yapmak istediğini söyleyen Ross, “25 yaşında Victor Sullivan, çok stilize bir dünyada… 1976 civarında olurdu, yaşının olabileceğini düşündüğümüz yerdi” dedi.

Days Gone yönetmeni Jeff Ross, yeni Uncharted oyunu yapmak istiyor ve bu oyun, Uncharted serisinin geçmişini, daha doğrusu oyunun baş karakterlerinden Sully'nin geçmişini konu alsın istiyor.

Day's Gone'ın yönetmeni, yeni Uncharted oyunu yapmak istiyor

Ünlü yapımcı, Video Games Chronicles'a verdiği bir röportajda "25 yaşında Victor Sullivan, çok stilize bir dünyada… 1976 civarında olurdu, yaşının olabileceğini düşündüğümüz yerdi" dedi.

Sony ile yakın ilişkileri olan yönetmen, daha önce Resistance: Retribution, Uncharted: Golden Abyss gibi yapımlarda da karşımıza çıkmıştı.

Deniz Kuvvetlerinden firar eden Sully, asker olmaya çalışmaktan ziyade sokaklarda yolunu bulmaya çalışan bir dolandırıcı idi. Ross, konseptinde Sully'nin James Bond ikonu Sean Connery'yi uyandıracağını düşündürdüğü için seksi bir karakter olacağını düşünüyor.

Ayrıca Joker ve Once Upon A Time In Hollywood'un 70'leri tasvir etmesinin bu fikri etkilediğini de sözlerine ekleyen yönetmen "70'lerin sevimsiz kısımlarına eğilmeden bu işi yapmak istiyorum" dedi.

Jeff Ross'un hayali gerçek olur mu bilmiyoruz ama, Nathan Drake'in en büyük destekçilerinden biri olan Sully'nin geçmişine ineceğimiz bir yapım, oldukça ilgi çekici olabilir.