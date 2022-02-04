Valorant oyununda başarılı bir grafik çizen Kafalar Esports, bu kez de Pubg Mobile tarafında aynı başarıyı göstermek istiyor. İşte karşınızda 2022 PMPL’de mücadele edecek olan Kafalar Esports PUBGM takımı!

Valorant kulvarında başarılı sonuçlar alan Kafalar Esports 2022 yılında mobil oyun tarafına da adım atıyor. PUBGM tarafında 2022 PMPL'de mücadele edecek bir takım çıkarmak isteyen yönetim bu isteğini gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. İşte karşınızda 2022 PMPL'de mücadele edecek olan Kafalar Esports PUBGM takımı!

Takım kadrosunda bulunan isimler de şu şekilde:

Kürşat "Elvis" Tosun

Poyraz "Zehir" Sargın

Muhammet "Naofumi" Aydemir

Kubilay "Pucca" Şahin

Emirhan "Flex" Şeker

Merve "Müftü" Azgüler (Takım Koordinatörü)