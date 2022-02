Warcraft mobil oyunu geliyor. Şu an adı veya konusu belli olmayan yapım, Activision-Blizzard 2021 4.cü Çeyrek Mali Raporu'nda duyuruldu. Firmanın mali raporunda oyun hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Blizzard, 2022 yılında Warcraft için pek çok içerik planlıyor. World of Warcraft ve Hearthstone için yeni içerikler ve mobil platformları için bir Warcraft oyunu bu planlar arasında."

Warcraft mobil oyununun bu yıl yayınlanması bekleniyor

Blizzard, şimdilik oyun hakkında başka bir bilgi vermiyor. Ayrıca firmanın, Diablo Immortal'daki hatasına düşmeyip, yeni bir mobil oyunu Blizzcon'da duyurmaması da gelecek mobil oyuna öfke duyulmasını engelleyebilir. Oyunun ilk Warcraft RTS oyununun uyarlaması veya yan hikaye tadında bir Warcraft oyunu olabileceği konuşuluyor.

Ancak bahsi geçen mobil Warcraft uyarlaması için en mantıklı opsiyon, World of Warcraft içerisinde de oldukça popüler olan "Pet Battle" sistemine dayalı, Pokemon GO benzeri bir oyun gibi duruyor. Blizzard Warcraft için her ne planlıyorsa, Diablo Immortal sayesinde iyice cesaretlenmiş olmalılar. Oyun, yanlış zamanda duyurulduğu için çok büyük tepki almasına rağmen, çıkışının ardından pek çok oyuncudan olumlu eleştiri almayı başardı.