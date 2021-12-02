Valve'ın Half-Life strateji oyunu geliştirdiği iddia edildi!
Oyunseverlerin yıllardır beklediği Half-Life serisinin yeni oyunu için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Valve'ın yeni oyun konsolu Steam Deck için yeni bir Half-Life oyunu geliştirdiği ve bu oyunun strateji türünde olduğu ifade edildi. İşte detaylar...
Valve Half-Life serisine yeni bir oyun daha kazandırmayı planlıyor. Steam Deck için tüm çalışmalarını sürdüren şirket, yeni oyunu ile el konsoluna daha fazla oyuncu çekmeyi planlıyor. Hali hazırda çok popüler bir seri olan Half-Life ise bu konudaki en doğru seçim olabilir.
Citadel kod isimli bir proje geliştiren şirket, teknik olarak Half-Life 3′ü yapmıyor. Valve, daha farklı denemelerle markayı genişletmek için uğraşıyor.
HALF-LIFE STRATEJİ OYUNU OLUYOR
YouTube üzerinden paylaşılan sızıntıya göre yeni Half-Life oyunu, tam anlamıyla FPS (birincil şahış nişancı) olmayacak. Valve, seriye yeni bir hava katmak için yapımı, farklı kategorilerde harmanlamayı planlıyor. Alyx ile VR dünyasına başarılı bir giriş yapan şirket, yeni denemelerle daha farklı profildeki oyuncuları da evrenine çekmeyi planlıyor. Ayrıca Steam Deck için de geri sayıma geçen Valve, konsolunu güçlü bir şekilde piyasaya sunmak istiyor.
Yapılan sızıntılara göre yeni Half-Life oyunu, gerçek zamanlı strateji tabanlı olacak. Şirket aynı zamanda Left 4 Dead serisindeki gibi eşli oynama imkanını da oyunculara sunmak istiyor. Birden fazla yapımın harmanına benzeyecek yeni oyun, dahil olduğu evrenle de adından söz ettirmek istiyor.
2018'den bu yana geliştirilen Citadel kod adlı yapım, başlangıçta VR için planlanmış. Ancak daha sonradan Steam Deck ile planlar değiştirilmiş ve el konsoluna uygun bir oyun geliştirme kararı alınmış. Tam olarak senaryosu belli olmayan yapım, evrenin tam neresinde olacak belli değil. Ayrıca dedikodu bazında olan bilgiler, henüz tam anlamıyla kesinleşmedi.
Half-Life 3'ü bekleyen hayranları üzebilecek olan gelişme, genel evrene ilgi duyanları sevindirecek cinsten. Hiçbir şekilde seriye üçüncü oyunu kazandırmakla ilgilenmeyen Valve'ın farklı denemelerle risk aldığını söylemek yanlış olmaz. Şirket, seriyi farklı bir yere taşırken, mevcut oyuncularını da kaybedebilir. Bakalım ilerleyen süreçte Citadel ile alakalı farklı bilgiler ortaya çıkacak mı, bekleyip göreceğiz.
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