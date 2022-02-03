Oyunsevelerin bu yıl heyecanla beklediği oyunlardan birisi olan Suicide Squad'tan kötü haber geldi. Yapımcı şirket Warner Media, Suicide Squad video oyununu 2023 yılına kadar ertelediklerini açıkladı.

Warner Media, Suicide Squad video oyununu 2023 yılına kadar ertelediklerini açıkladı. Buna ek olarak şirketin daha önceden de pek çok büyük oyun projesi ertelenme kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Harry Potter, Batman ve Star Wars'un LEGO oyunu 2021 yılı için planlanmıştı. Ancak pandemi ve çeşitli geliştirme zorlukları bu yapımları ileri tarihlere itti.

Warner Bros. en başta Suicide Squad oyununun 2022 yılında oyuncuların karşısına çıkacağını açıklamıştı. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Jason Kilar, geçen hafta Twitter'da bir açıklama gerçekleştirdi. Bu noktada 2022 yılında Hogwarts Legacy ve Gotham Knights'ın yanı sıra çok beklenen oyunların geleceğini belirtti. Suicide Squad ise özellikle dışarıda bırakıldı. Warner, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

ROCKSTEADY STUDIOS UZUN BİR ARADAN SONRA OYUN GELİŞTİRİYOR

2020'de duyurulan Suicide Squad: Kill the Justice League, Warner Bros ve Rocksteady Studios'un bir sonraki oyunu olarak geliyor. Londra merkezli Rocksteady, Arkham serisi Batman oyunlarıyla tanınıyor. Ayrıca eleştirmenler tarafından da yapımları genellikle olumlu not alıyor. Bu da tanınmasında önemli bir etmen oluşturuyor.

GOTHAM KNIGHTS'A BÜYÜK BEKLENTİ VAR

Rocksteady'nin yeni bir oyun yayınlamasının üzerinden epey uzun bir zaman geçti. Şirket son oyununu Haziran 2015'te Batman: Arkham Knight adıyla yayınladı. O zamandan beri oyuncularda bir yapım beklentisi oluştu. Bu yüzden de Gotham Knights ilk duyurulduğunda bir heyecan duyuldu.

Rocksteady'nin üzerindeki beklentiyi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Özellikle uzun bir aradan sonra oyuncular Gotham Knights oyununa büyük bir beklenti duyuyor.