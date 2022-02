Bir sonraki Xbox Game Pass Şubat 2022 oyunları dalgası, sızıntının ardından onaylandı. Şubat ayının ilk yarısında Game Pass'e gelen toplamda 10 oyun bulunuyor. Xbox Game Pass Şubat 2022 oyunları Xbox kullanıcılarını meraklandırdı.

Xbox Game Pass'ın yeni genişlemesinde Ark Survival Evolved Ultimate Survivor Edition, Crossfire X, Dreamscaper, Infernax, Skul: The Hero Slayer, Edge of Eternity, Besiege (Oyun Önizlemesi), The Last Kids on Earth ve Staff of Doom, Contrast ve Telling Lies yer alıyor.

XBOX GAME PASS ŞUBAT 2022 OYUNLARI NELER?

Alan Wake'i geliştirmesiyle tanınan Remedy Entertainment'in yeni tek oyunculu shooter yapımı Crossfire X dikkat çeken ilk oyun. Sıra tabanlı strateji oyunu Edge of Eternity ve bulmaca yapımı Infernax öne çıkan diğer yapımlar oldu. Ayrıca hatırlatmak gerekiyor, Ark Survival Evolved zaten Game Pass'te, ancak Şubat genişlemesinde daha fazla içeriğe sahip Ultimate Survivor Edition sunulacak.

Microsoft genellikle Game Pass dalgasını iki parçaya bölüyor ve bu nedenle gördüğümüz 10 oyun, bu ayın ilk grubu olabilir.

Diğer yandan Microsoft, Xbox Game Pass'in artık 25 milyon abonesi olduğunu duyurdu. Microsoft'un Call of Duty şirketi Activision'u satın alması onaylanırsa Activision oyunları kataloğa katılabileceği için hizmet daha da büyüyecek gibi görünüyor.

3 Şubat

Contrast — Konsol, Cloud

Dreamscraper — Konsol, PC, Cloud

Telling Lies — Konsol, PC, Cloud

10 Şubat

Besiege (Oyun Önizlemesi) — Konsol, PC, Cloud

Crossfire X — Konsol

Edge of Eternity — Konsol, PC, Cloud

Skul: The Hero Slayer — Konsol, PC, Cloud

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom — Konsol, PC, Cloud

14 Şubat

Ark: Ultimate Survivor Edition — Konsol, PC, Cloud

Infernax — Konsol, PC, Cloud