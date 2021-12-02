03 Aralık 2021, Cuma

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Amazon Prime Gaming 2021 Aralık ayı ücretsiz oyunları belli oldu!

Prime Gaming Aralık ayı ücretsiz oyunları belli oldu!
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Amazon'un oyuncular için kurduğu Amazon Prime sisteminde, 2021 Aralık ayı ücretsiz oyunları belli oldu. Oyunların yanı sıra oyun için ganimetler de sunan Amazon Prime Gaming, bu ay abonelerine Need for Speed: Hot Pursuit ve Frostpunk gibi önemli oyunları ücretsiz olarak veriyor. İşte ayrıntılar...

Amazon Prime'ın Aralık ayında verdiği ücretsiz oyunlar indirmeye açıldı.

Oyunlardan Need for Speed: Hot Pursuit Origin üzerinden, Frostpunk ve Journey to the Savage Planet GoG üzerinden, Football Manager 2021 ise Epic Games Store üzerinden kütüphaneye eklenebiliyor. Tales of Monkey Island: Complete Season ve diğerlerini ise tamamen ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

Kodları almak içni 3 Ocak tarihine kadar vaktiniz var.

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