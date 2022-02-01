Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68.7 milyar Dolar'a satın almasının ardından Sony'den karşı bir hamle geldi. Destiny ve Halo gibi oyunların geliştiricisi Bungie'yi satın aldı. Bu satın alım için ödenecek miktar ise 3.6 milyar Dolar olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük markalarından biri olan Microsoft, geçtiğimiz günlerde Activision Blizzard'ı satın aldığını resmen açıkladı.

Şirket 2021'in son çeyreğinde 51.7 milyar Dolar gelir ve 18.8 milyar Dolar net kâr açıklarken, Activision'u ise 68.7 milyar Dolar gibi devasa bir rakama bünyesine kattığını duyurdu.

Bu hamleyle birlikte Activision, Microsoft ve dolayısıyla Xbox'a geçmiş oldu. Sony'den ise karşı bir hamle geldi.

SONY BUNGIE'YI SATIN ALDI

PlayStation'ın sahibi Sony, Destiny ve Halo gibi oyunların geliştiricisi Bungie'yi satın aldığını resmen açıkladı. Şirket, satın alım için yaklaşık 3.6 milyar Dolar ödemeyi taahhüt etti.

Sony'nin başkanı ve CEO'su Jim Ryan, satın alım sonrası yaptığı açıklamada, "Bungie çok platformlu ve bağımsız bir stüdyo ve yayıncı olmaya devam edecek ve şirketin PlayStation Studios geliştiricilerinin yanında yer alacak. Bungie'nin çoklu platform geliştirme ve canlı oyun hizmetlerindeki birinci sınıf uzmanlığı, PlayStation'ı yüz milyonlarca oyuncuya genişletme vizyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olacak." dedi.

TWITTER'DAN RESMEN AÇIKLANDI

Satın alım sonrası Bungie'nin resmi Twitter adresi de doğrulama yaptı ve "Bungie, dünyanın dört bir yanındaki arkadaşları bir araya getirmek için sınırsız bir potansiyele sahiptir. PlayStation'da, hayallerimizi paylaşan ve nesiller boyu eğlence yaratma konusundaki yaratıcı vizyonumuzu hızlandırmaya kararlı bir ortak bulduk." ifadelerini kullandı.