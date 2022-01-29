Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, 2021 yılının verilerini paylaştı. 2021'de en popüler 10 oyunu duyuran şirket, ayrıca 2022'de Epic Games Store geliştirmelerine devam edeceğini de açıkladı. İşte detaylar...

Sık sık birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin dikkatini çeken Epic Games, 2021 yılının 10 popüler oyununu açıkladı. Şirket bununla birlikte verileri de açıkladı ve 2022 yılının planlamasını da paylaştı.

EPIC GAMES STORE'DAKİ 2021'İN EN POPÜLER OYUNLARI

* FINAL FANTASY. VII REMAKE INTERGRADE

* Hitman III

* GTA V

* FAR CRY 6

* Chivalry II

* Darkest Dungeon II

* Fortnite

* Kena: Bridge of Spirits

* Rocket League

* Genshin Impact

Epic Games tarafından açıklanan verilere göre platform, 2021 yılında 200 milyona yakın PC kullanıcısına ulaştı. Ayrıca oyuncular, 840 milyon dolarlık (11 milyar 384 milyon TL) harcama gerçekleştirdi. Bunun 300 milyon dolarlık (4 milyar 65 milyon) kısmıysa 3. parti üreticilerin bilgisayar oyunlarını kapsıyor.

Platform, 1 yıllık süreçte 89 farklı ücretsiz oyunu kullanıcılarıyla paylaştığını ve bunların toplam indirme sayısının 765 milyonu geçtiğini söylüyor. Hatta bu oyunların ABD fiyatları baz alınarak o günkü değerlerinin toplamının da 2 bin 120 dolara ulaştığını belirtiyor. Üstelik bu yapımların, kullanıcılardan yüzde 76'lık bir beğeni toplandığı verisi de paylaşılıyor.

Şirket ayrıca 2021 yılında Epic Games Store'da geliştirmelere devam edeceğini vaat etti. Bunlardan bazıları şu şekilde:

* Oyundan bağımsız gruplar ile platform üzerinde sesli iletişim gibi sosyal özellikler üzerine geliştirmeler

* Kullanıcılar tarafından belirlenen Derecelendirmeler ve Anketler ile başlayacak topluluk özellikleri

* Sahip olduğun ya da takip ettiğin oyunlar hakkında geliştiricilerden gelen en son güncellemeleri ve haberleri edinmek için Oyun Ağları

* Epic Cüzdan özelliğinin kullanılabildiği ülkeler listesinin büyümesi

* Başlatıcı hızı ve performansı için devam eden geliştirmeler