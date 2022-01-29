Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, 2021 yılının verilerini paylaştı. 2021'de en popüler 10 oyunu duyuran şirket, ayrıca 2022'de Epic Games Store geliştirmelerine devam edeceğini de açıkladı. İşte detaylar...