1 Şubat'ta başlayacak Çin Yeni Yılı'na özel Epic Games'ten oyunseverleri sevindirecek bir haber geldi.
Popüler oyun mağazası, Epic Games Store'da kullanılabilecek 130 TL'lik kupon hediye etti.
E-posta ve uyarılar programına kayıt karşılığında elde edilebilecek bu kupon, 199.99 TL ve üzeri tam sürüm oyun satın alımlarında kullanılebilecek.
EPIC GAMES STORE'UN 130 TL'LİK KUPONU NASIL ALINIR?
Adım 1: Epic Games Store ana sayfasına girin.
Adım 2: Kampanya bağlantısına tıklayın.
Adım 3: E-postalara abone olun.
Adım 4: Kuponunuz hesabınıza 24 saat içerisinde yüklenecektir.