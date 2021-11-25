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Yüzüklerin Efendisi ve Avatar'ın yapımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor!

Yüzüklerin Efendisi ve Avatar’ın yapımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor!
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 25.11.2021

Film dünyasının oldukça popüler eserleri Yüzüklerin Efendisi ve Avatar'ın yapımcıları arasında bulunan Weta Workshop'tan heyecanlandıran bir haber geldi. Açılan bir iş ilanından ortaya çıkan bu bilgiye göre Weta Workshop, büyük çaplı bir oyun üzerinde çalışıyor. İşte detaylar...

Sinema dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan Yüzüklerin Efendisi'nin, ayrıca Avatar ve Shang-Chi gibi filmlerin üzerinde çalışmış olan önemli bir stüdyodan heyecanlandıran bir haber geldi.

WETA WORKSHOP OYUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bir iş ilanına göre Yüzüklerin Efendisi, Avatar ve Shang-Chi filmlerinin efekt ve dekorlarından sorumlu olan Weta Workshop, şu anda dünya çapında ünlü olan büyük çaplı bir oyun üzerinde çalışıyor. Ne yazık ki oyunun türü ve diğer detayları belirtilmemiş.

Ne yazık ki proje ile ilgili bir ipucu da yok ancak stüdyonun Yeni Zelanda'da bulunması ve daha önceki projeleri sebebiyle akla Yüzüklerin Efendisi gelmiyor değil. Geçtiğimiz haftalarda Unity, Peter Jackson'ın VFX stüdyosunu (Weta Digital) 1,6 milyar dolara satın almıştı. Umuyoruz ki oyun alanında başarılı olurlar ve projelerinin sayılarını arttırırlar.

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