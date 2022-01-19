Microsoft Call Of Duty ve Diablo oyunlarının da yapımcısı Activision Blizzard'ı 70 milyar Dolar karşılığında satın aldı!

Oyun dünyasının ve teknoloji dünyalarının devi Microsoft, flaş bir harekete imza attı. Şirket, Call Of Duty, Diablo, World Of Warcraft ve Overwatch gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın aldığını açıkladı. Xbox konsolunun da sahibi olan Microsoft'un bu satın alım için kasasından 70 milyar Dolar çıkacak.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma görüşmelerini sonuçlandırmak üzere olduğuna dair söylentilerin hemen ardından Microsoft'tan resmi açıklama geldi ve Activision Blizzard'ı yaklaşık 70 milyar dolara satın aldılar!

Microsoft ZeniMax'ı 7.5 milyar dolara satın aldığında yer yerinden oynamıştı, bunun neredeyse 10 katı büyüklüğünde bir maddi satın alımdan bahsediyoruz şimdi de. Gelen bilgilere göre satın alımın büyüklüğü 68.7 milyar dolar civarında.

Activision Blizzard'ın ne denli büyük bir firma olduğunu zaten herkes biliyor ama son zamanlarda ciddi skandallarla çalkalanıyor ve bundan bir çıkış yolu arıyorlardı. Firma daha fazla değer kaybetmeden böyle bir çözüm geliştirmiş olabilirler.

Bobby Kotick şimdilik CEO'luk görevine devam edecek ama anlaşma tamamlandığı anda Activision Blizzard bundan sonra Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'a bağlı olacak. Bu da Bobby Kotick döneminin sona ereceği anlamına geliyor. Kotick'in anlaşma tamamlandıktan sonra da Phil Spencer'a rapor verecek şekilde görevde olacağı açıklandı.

Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft ve fazlası artık Microsoft'un! Tüm bu oyunlar belli bir zaman içerisinde Game Pass'e eklenecek.

Microsoft çatısı altında faaliyet gösterecek stüdyolara örnek verecek olursak: Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob ve Treyarch akla gelen ilk isimler.

Yerel fiyatlandırma kullanmayan Activision Blizzard oyunlarını hesaplı biçimde oynayabilmek de harika olacak.