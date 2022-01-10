10 Ocak 2022, Pazartesi

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Rust'ın satış rakamları açıklandı!

Rust’ın satış rakamları açıklandı!
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Çok oyunculu hayatta kalma oyunu Rust'ın satış rakamları açıklandı. Oyunun geliştiricisi Facepunch Studios, Rust'ın 12.4 milyondan fazla sattığını DLC paketlerinin ise 1 milyondan fazla olduğunu duyurdu.

Facepunch Studios'un geliştiriciliğini yaptığı çok oyunculu hayatta kalma oyunu Rust'ın bu zamana kadarki satış rakamları açıklandı.

Şirket, Rust'ın 12.4 milyondan fazla sattığını duyururken, DLC paketlerinin ise milyonun üzerinde alındığını açıkladı. Facepunch Studios ayrıca oyuna gelecek yenilikleri de açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2021, Rust için neredeyse her bakımdan istisnai bir yıldı. 8 yıllık sürekli geliştirmenin ardından Rust güçlendikçe güçlendi. 2021'de Rust, Twitch'de patladı ve rekor sayıda oyuncu gördük. Voice Props DLC paketiyle, yeni bir dünya, görevler, yük trenleri gibi çok daha fazlasını yayınladık."

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