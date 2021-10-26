26 Ekim 2021, Salı

E SPOR

Steam sonbahar ve kış indirim tarihleri belli oldu!

Steam sonbahar ve kış indirim tarihleri belli oldu!
E SPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.10.2021

PC için dijital oyun platformu olan Steam'in sonbahar ve kış indirim tarihleri belli oldu. Sonbahar indirimleri 24-30 Kasım arasında, kış indirimleri ise 22 Aralık ve 5 Ocak tarihleri arasında olacak.

Oyunseverlerin merakla beklediği Steam sonbahar ve kış indirimlerinin tarihleri belli oldu.

Dünya geneli üzerinde en çok tercih edilen oyun platformlarından olan Steam'in sonbahar ve kış indirimlerinin tarihleri netleşti.

Steam sonbahar indirimleri 24-30 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Steam kış indirimleri ise 22 Aralık 2021 - 5 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Sonbahar ve kış indirimlerinin yanı sıra kullanıcılar, Cadılar Bayramı indirimini de merak ediyor. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında indirimlerin uygulanacağını belirtti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
E SPOR HABERLERİ
GTA The Trilogy’nin çıkış tarihi açıklandı! GTA The Trilogy'nin çıkış tarihi açıklandı!
Worlds 2021’de ilk yarı finalist T1 oldu! Worlds 2021'de ilk yarı finalist T1 oldu!
En gelişmiş mobil oyun olacak! İşte PUBG: New State’in çıkış tarihi... En gelişmiş mobil oyun olacak! İşte PUBG: New State'in çıkış tarihi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör