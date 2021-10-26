Steam sonbahar ve kış indirim tarihleri belli oldu!
PC için dijital oyun platformu olan Steam'in sonbahar ve kış indirim tarihleri belli oldu. Sonbahar indirimleri 24-30 Kasım arasında, kış indirimleri ise 22 Aralık ve 5 Ocak tarihleri arasında olacak.
Oyunseverlerin merakla beklediği Steam sonbahar ve kış indirimlerinin tarihleri belli oldu.
Dünya geneli üzerinde en çok tercih edilen oyun platformlarından olan Steam'in sonbahar ve kış indirimlerinin tarihleri netleşti.
Steam sonbahar indirimleri 24-30 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Steam kış indirimleri ise 22 Aralık 2021 - 5 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.
STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Sonbahar ve kış indirimlerinin yanı sıra kullanıcılar, Cadılar Bayramı indirimini de merak ediyor. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında indirimlerin uygulanacağını belirtti.
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