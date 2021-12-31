31 Aralık 2021, Cuma

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Amazon Prime Gaming'in Ocak 2022'de ücretsiz vereceği oyunlar belli oldu!

Prime Gaming’in Ocak 2022 oyunları sızdırıldı!
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Amazon Prime Gaming'ten oyunseverlere müjde gibi bir haber geldi. Her ay abonelerine özel ücretsiz oyun ve oyun içi ekipman veren Amazon'un Ocak 2022'de vereceği oyunlar da belli oldu. Aktarılan bilgilere göre Amazon, 316 TL değerinde 5 oyunu ücretsiz olarak abonelerine sunacak. İşte detaylar...

Amazon Prime Gaming, abonelerine özel her ay ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirketin son olarak 316 TL değerinde 5 oyunu Ocak ayında kullanıcılarına vereceği öğrenildi.

Verdiği bu hizmetle birlikte oyunseverlerin dikkatini çeken Amazon, Ocak ayında da oyuncuları mutlu edecek.

Sızdırılan bilgilere göre şirket, Ocak ayı içerisinde toplam değeri 316 TL olan 5 oyunu ücretsiz hale getirecek.

AMAZON PRIME GAMING OCAK 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

* Two Point Hospital – 125,00 TL
* WRC 7 – 99,00 TL
* Abandon Ship – 40,00 TL
* Paper Beast: Folded Edition – 27,00 TL
* In other Waters – 25,00 TL

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