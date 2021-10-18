Rainbow Six Extraction’ın çıkış tarihi belli oldu!

Ubisoft'un 2021 eylül ayında çıkacağını duyurduğu ve daha sonrasında süresiz olarak ertelediği Rainbow Six Extraction'ın çıkış tarihi yanlışlıkla açıklandı. Peki Rainbow Six Extraction ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Ubisoft'un 2021 başında açıkladığı Rainbow Six Extraction'ın, eylül ayında çıkacağı belirtilmesine rağmen oyun daha sonra süresiz olarak ertelenmişti. Ubisoft'un blogunda yer alan bir makale sonrası, oyunun çıkış tarihi de açıklanmış oldu.

Ubisoft'un paylaştığı blog yazısına göre, oyunun çıkışı 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Rainbow Six Extraction, co-op türünde oyunseverlerin karşısına çıkacak. Oyunun oynanışında Left 4 Dead tarzı bir ortam bekleniyor.

Önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-4790K 4.0 GHz/AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB/ AMD Radeon RX 580 4GB

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