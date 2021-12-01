03 Aralık 2021, Cuma

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Bethesda yeni oyunu Starfield hakkında Türkçe altyazılı bir video yayınladı!

Starfield’ın yeni videosu yayınlandı!
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Popüler oyun şirketi Bethesda'nın merakla beklenen yeni oyunu Starfield hakkında yeni bir video yayınlandı. Bethesda'nın resmi sosyal medya hesabından Türkçe altyazılı olarak yayınlanan yeni video ile birlikte, oyun ile ilgili gelişmelerin paylaşılacağı Yıldız Sahasına Doğru isminde yeni bir video serisi de başlatılmış oldu.

Bethesda Game Studios, Starfield ile ilgili gelişmeleri paylaşacağı Yıldız Sahasına Doğru isminde yeni bir video serisi başlattı. Bu seride ekibin hedeflerinin, tutkularının ve geçmişinin stüdyoyu nasıl şekillendirdiği ve Starfield ile gelecekte neler planladıkları hakkındaki tartışmalarında Oyun Yönetmeni Todd Howard, Stüdyo Direktörü Angela Browder ve Sanat Yönetmeni Matt Carofano'ya katılacağız.

Önümüzdeki aylarda daha fazla "Yıldız Sahasına Doğru" bölümü yayınlanacak.

İŞTE O VİDEO

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