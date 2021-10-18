GTA Trilogy sistem gereksinimleri belli oldu!

Oyunseverlerin merakla beklediği Grand Theft Auto Trilogy Remaster, yepyeni özellikleriyle piyasaya çıkıyor. Yeni aydınlatma ve çevresel geliştirmeler, yüksek çözünürlüklü dokular, artırılmış çizim mesafeleri, Grand Theft Auto V tarzı kontroller ve çok daha fazlası, Grand Theft Auto Trilogy Remaster'da yer alacak. Peki, Grand Theft Auto Trilogy Remaster sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar...

Rockstar Games'in efsane oyunları GTA 3, GTA San Andreas ve GTA Vice City'nin yeniden yapımı GTA Trilogy Remaster, yeni aydınlatma ve çevresel geliştirmeler, yüksek çözünürlüklü dokular, artırılmış çizim mesafeleri, Grand Theft Auto V tarzı kontroller ve çok daha fazla özellikleriyle oyunseverlerle buluşuyor.

GTA hayranları yeni oyunun sistem gereksinimlerini merak ediyor.

İşte Grand Theft Auto Trilogy Remaster'ın sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD FX-6300

RAM: 8GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280

Depolama: 45GB

Önerlin sistem gereksinimleri ise:

İşlemci: Intel Core i7-6700K ya da AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ya da AMD radeon RX 570

Depolama: 45GB

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