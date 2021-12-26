PlayStation Plus / PS Plus Ocak 2022 oyunları sızdırıldı!

Sony'nin her ay PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıttığı oyunlar son aylarda oyuncuların tepkisini çekmişti. Yenı yılla birlikte ocak ayında hangi oyunların verileceği ise merak konusu. PS Plus abonelerine Ocak 2022 ayında verilecek oyunlar sızdırıldı. İşte detaylar...

Son birkaç aydır ücretsiz PS Plus oyunlarının önceden sızdığına şahitlik ediyoruz. Bu durum, Ocak 2022 oyunları için de aynı şekilde devam etti.

Geçtiğimiz aylarda da bu sızıntıları paylaşan Deadlabs kullanıcılarından billbil-kun, önümüzdeki ayın oyunlarıyla ilgili bir görsel paylaştı. Bu görsele göre; Persona 5 Strikers, PS4 için; Dirt 5 ve Deep Rock Galactic PS4 ve PS5 için verilecek.

Dirt 5 güzel bir tercih olmuş tabii, Deep Rock Galactic de hiç fena bir tercih değil, ama listenin yıldızı hiç şüphesiz Persona 5 Strikers. Yeni yıla böyle başlarsak, çok güzel olur :)

Sony'nin önümüzdeki ayın PS Plus oyunlarını, 29 Aralık Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Bu ay da iddia tutacak gibi.

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