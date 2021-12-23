Overwatch'un Noel Bayramı etkinliği başlıyor! Oyun 2 Ocak'a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek
Blizzard'ın popüler oyunu Overwath'ta geleneksel Overwatch'un Noel Bayramı etkinliği başlıyor. Her yıl düzenlenen etkinlikle bu yıl da oyun, bu bayram boyunca ücretsiz olarak sunulacak. Oyunseverler Overwatch oyununu 2 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak oynayabilecek.
Overwatch'un Noel Bayramı etkinliği başlıyor. Her yıl tüm oyunculara bu bayram boyunca ücretsiz olarak sunulan Overwatch, bir kez daha tamamen ücretsiz olacak. Eğer daha önce hiç Overwatch oynama fırsatı bulamadıysanız, 2 Ocak'a kadar oyunu deneyimleyebileceksiniz.
Bu süreç boyunca tüm karakterlere, haritalara ve oyun modlarına erişiminiz olacak. Aynı şekilde oyuna yeni başlayan bir oyuncu gibi seviye atlayabilecek, karakterlerinizi kişiselleştirebilecek ve loot box açabileceksiniz. Bu süreç sonunda oyunu satın almanız halinde hesabınız ve açtığınız tüm içerikler korunacak.
Ücretsiz süreç PC, Xbox ve Playstation üzerinde geçerli olacak. Bu sürece katılmak isteyen PC kullanıcılarının Battle.net hesabına, Xbox oyuncularının Xbox Live Gold üyeliğine ve PlayStation oyuncularının PlayStation Plus aboneliğine sahip olması gerektiğini belirtelim.
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