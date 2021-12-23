Sony PlayStation'ın dev indirimleri başladı! PS Store'da tam 1821 farklı oyun indirime girdi | İşte öne çıkan bazıları...

Sony geleneksel PlayStation Store Kış İndirimleri'ni başlattı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyunseverin heyecanla beklediği bu indirimlerde, tam 1821 farklı oyun indirime girdi. İşte PlayStation Kış İndirimleri'nde bazı öne çıkan oyunlar...

Sony, 2021 yılını geride bırakmamıza oldukça kısa bir süre kala senenin en son indirim günlerini başlattı. PlayStation Store'da birbirinden güzel yüzlerce oyun indirimli olarak satışa sundu. Biz de sizler için bu indirimlerde satın alabileceğiniz en iyi yapımları bir araya getirdik.

PS Store'da yılın son indirimi başladı!

Son olarak geçtiğimiz günlerde PlayStation resmi blogu aracılığıyla 2021 yılında PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformları için piyasaya çıkmış olan oyunların en iyilerini belirleyen Sony, yılın son büyük indirimini resmen başlattı. Toplamda 1821 farklı oyunun indirimli fiyatlarla kullanıcılara sunulduğu indirimler şimdiden büyük ilgiyle karşılandı. Biz de sizler için dikkat çeken yapımlara göz atıyoruz.

İşte Ocak indirimlerinde göze çarpanlar:

Just Dance: 499 TL yerine 250 TL (Yüzde 50 indirim)

TEKKEN 7: 259 TL yerine 52 TL (Yüzde 80 indirim)

Mafia: Trilogy: 374 TL yerine 187 TL (Yüzde 50 indirim)

No Man's Sky: (PS4 & PS5): 359 TL yerine 180 TL (Yüzde 50 indirim)

Resident Evil 3: 259 TL yerine 77 TL (Yüzde 70 indirim)

It Takes Two: 279 TL yerine 140 TL (Yüzde 50 indirim)

F1 2021: 500 TL yerine 200 TL (Yüzde 60 indirim)

The Outer Worlds: 389 TL yerine 128 TL (Yüzde 67 indirim)

Sherlock Holmes Chapter One: 429 TL yerine 343 TL (Yüzde 20 indirim)

Cyberpunk 2077: 479 TL yerine 240 TL (Yüzde 50 indirim)

UFC 4: 599 TL yerine 198 TL (Yüzde 67 indirim)

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition: 220 TL yerine 44 TL (Yüzde 80 indirim)

FIFA 22 (PS4): 500 TL yerine 250 TL (Yüzde 50 indirim)

NBA 2K22: 529 TL yerine 222 TL (Yüzde 58 indirim)

Far Cry 6: 569 TL yerine 341 TL (Yüzde 40 indirim)

Battlefield 2042 (PS4 & PS5): 560 TL yerine 420 TL (Yüzde 25 indirim)

Grand Theft Auto V: Premium Edition: 320 TL yerine 134 TL (Yüzde 58 indirim)

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