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Assassin's Creed severlere müjde! Assassin's Creed Crossover Stories'in tanıtım videosu yayınlandı

Assassin’s Creed Crossover Stories’in videosu yayınlandı
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 Giriş Tarihi: 14.12.2021

Ubisoft'un en çok oynanan oyun serileri arasında yer alan Assassin's Creed severlere müjde gibi bir haber geldi. Şirket, Assassin's Creed Valhalla ve Assassin's Creed Odyssey'i yeni DLC ile birleştirilebileceğini duyurdu. Yeni DLC'nin adı ise "Assassin's Creed Crossover Stories" olacak. İşte yayınlanan tanıtım videosu...

Ubisoft, oyun dünyasının en popüler serilerinden Assassin's Creed için müjde gibi bir haber verdi. Şirket, 2018'de çıkan Assassin's Creed Odyssey ile 2020'ye beğeniye sunulan Assassin's Creed Valhalla'nın yeni gelecek DLC ile birleştirilebileceğini açıkladı.

Yayınlanacak DLC'nin adının "Assassin's Creed Crossover Stories" belirtilirken, daha önce yayınlanan Kassandra ve Eivor'un bu pakette bir araya gelebilecek. Ayrıca bu DLC, her iki oyun için da kullanılabilir olabilecek.

İŞTE ASSASSIN'S CREED CROSSOVER STORIES'İN TANITIM VİDEOSU

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