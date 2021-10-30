Ubisoft'un CEO'sundan Assasin's Creed İnfinity açıklaması! Yeni Assasin's Creed ücretsiz mi olacak?

Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Assasin's Creed'in yeni oyunu merakla bekleniyor. Ubisoft'un geliştirdiği oyunun ücretsiz olup olmayacağı ise merak konusu. Uzun süredir servis tabanlı ve Free2Play bir sisteme sahip olacağı konuşulan oyun hakkında Ubisoft'un SEO'su merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar...

Henüz Assassin's Creed Valhalla geliştirme sürecindeyken basına sızdırılan Assassin's Creed Infinity ile ilgili Ubisoft cephesinden resmi bir açıklama yayınlandı. Bir süredir oyunun oynamasız ücretsiz (Free2Play) kategorisinde bir yapım olacağına dair iddialara Ubisoft yetkililerince son nokta koyuldu.

ASSASIN'S CREED INFINITY ÜCRETSİZ BİR OYUN OLMAYACAK

2017 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed Origins ile kabuk değiştiren ve eski başarılı günlerine dönen seri bir kez daha yön değiştirmeye karar verdi.

Assassin's Creed Valhalla'nın geliştirilme sürecinde basına sızan bilgilerde, yeni oyunun genişleyen bir servis modeli olarak piyasaya çıkacağı iddia edilmişti. Bu yeni modelle, oyuncular her sene yeni bir oyun almak yerine gelen yeni içeriklere ve tarihi dönemlere ayrı ayrı para vererek oyunun devamlılık gösterecek olan yapısına dahil olacaktı.

Uzun bir süre bu dedikodulara yanıt vermeyen Ubisoft, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı bir açıklama ile bu söylentileri doğruladı. Assassin's Creed Infinity kod adıyla geliştirilen yeni yapımın, sürekli yeni içeriklerin eklendiği bir dünyaya sahip olacağını belirten yetkililer, o günden beri oyunun ücretsiz olup olmayacağına dair bilgi paylaşmamışlardı.

Bu hafta içerisinde yapılan bir röportajda, Ubisoft CEO'su Yves Guillemot'a Assassin's Creed Infinity'nin oynaması ücretsiz bir yapım olup olmayacağı soruldu. Guillemot, oyunun ücretsiz olmayacağını, nitekim ilk piyasaya çıktığı halinde dahi birçok hikaye elementi barındıracağını belirtti. Ubisoft CEO'su, oyunun henüz erken yapım aşamalarında olduğu ve yakın gelecekte piyasaya çıkmasının beklenmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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