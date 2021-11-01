Popüler strateji oyunu Age Of Empires 4 Steam'deki anlık oyuncu sayısıyla şaşırttı! Çıktığı ilk hafta...
Oyun dünyasının köklü serilerinden Age Of Empires'ın yeni oyunu Age Of Empires 4 (AoE 4) anlık oyuncu sayısıyla şaşırtıyor. Steam'de çıkış yaptığı ilk haftada en çok satanlar listesinin üst sıralarına girmeyi başaran popüler strateji oyunu, anlık oyuncu sayısıyla da dikkat çekti. Age Of Empires bu rakamlarda Phasmophobia ve New World gibi oyunların da önüne geçmeyi başardı.
Relic tarafından piyasaya çıkan Age of Empires 4 (AoE 4), anlık oyuncu sayısıyla şaşırtıyor. Yapım aynı zamanda şu anda Steam en çok satanlar listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Bu noktada Phasmophobia ve New World gibi oyunların önüne geçmiş durumda.
ANLIK OYUNCU SAYISI ŞAŞIRTTI
Age of Empires 4, anlık oyuncu sayısında SteamDB verilerine göre en yüksek 73.928 sayısına ulaştı. Bu da yapımı Garry's Mod, Vermintide 2 ve XCOM: Enemy Unknown'dan daha yüksek bir oyuncu sayısına taşıyor. Mevcut veri PC platformunda Game Pass kullanıcılarını da saymıyor.
AoE 4 için yukarıda belirtilen anlık oyuncu sayısı, dokuz ay önce çıkan Age of Empires 2: Definitive Edition'ın da oldukça önünde. Bu yapım o zamanlar anlık 38.725 kullanıcı sayısına ulaşmayı başarmıştı. Age of Empires 3: Definitive Edition ise 13 ay önce 20.146 oyuncu sayısına erişmişti.
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