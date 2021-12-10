Oyunseverlere büyük müjde! PUBG: Battlegrounds ücretsiz oluyor

2017 yılında oyunseverlerin beğenisine sunulan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), oyun dünyasında büyük bir ilgiyle karşılaştı. PUBG: Battlegrounds, yaptığı açıklamayla birlikte oyunun artık tüm platformlarda ücretsiz olacağını açıkladı. İşte o tarih...

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) flaş bir karar alarak oyunseverlere müjde gibi bir haber verdi. Oyunun yapımcıları, The Game Awards 2021 etkinliğinde oyunun ücretsiz olacağını açıkladı.

Popülaritesini geçtiğimiz yıllara göre kaybeden PUBG, bu adımıyla birlikte kaybettiği oyuncuları geri kazanmayı hedefliyor. Oyun ücretsiz olurken sunulacak DLC'ler ve ek özellikler ise ücretli olacak. Ek paket 12.99 Dolar olarak belirlenirken, Türkiye fiyatı ise belli değil.

Oyun 12 Ocak 2022 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında tamamen ücretsiz olacak.

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