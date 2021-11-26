PUBG: New State'e harcanan para belli oldu! Türkiye 3. sırada yer aldı

Mobil oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyunların başında gelen PlayerUnknown's Battlegrounds'ın (PUBG), yeni oyunu PUBG: New State için harcanan para belli oldu. Oyun ilk haftasında 2.6 milyon Dolar hasılat elde ederken, Türkiye en çok para harcayan 3. ülke oldu.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini battle royale PlayerUnknown's Battlegrounds'un yapımcılığını KRAFTON Inc'in yaptığı PUBG: New State, geçtiğimiz hafta resmen yayınlandı.

Oyun ilk 24 saatte 1 milyondan fazla indirme elde etti. Ayrıca PUBG: New State, Play Store'da 10 milyon indirme barajını da geçti.

İLK HAFTADAN 2.6 MİLYON DOLAR GELİR!

Oyun çıkış yaptığı ilk haftada 2.6 milyon Dolar gelir elde ederken, oyuna en çok para harcayan ülkeler ise belli oldu.

Türkiye, ABD ve Japonya'nın ardından en çok para harcayan 3. ülke ünvanını aldı.

Mobil uygulama analiz şirketi Sensor Tower, dünya çapında oyunun şu ana kadar 23 milyondan fazla indirildiğini ve bu sayının 7 milyonunun Hindistan'dan geldiğini açıkladı. Hindistan'ı sırasıyla ABD ve Güney Kore takip etti.

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