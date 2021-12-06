Sony'den Xbox Game Pass'e karşılık flaş hamle! İşte PlayStation Pass hakkında detaylar...
Son dönemde oyuncular tarafından büyük bir ilgiye maruz kalan Xbox Game Pass'e, Sony de karşılık vermeye hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre PlayStation'a özel bir abonelik sistemi gelecek. İşte detaylar... | Fatih Burak Yıldırım / Dış Haberler
Son dönemde oyun fiyatlarındaki artış ülkemizde ve dünyadaki oyuncuları oldukça fazla mutsuz etti. Özellikle ülkemizdeki oyunseverler çeşitli sitelerden oyun indirimlerini takip ederken, özellikel Xbox Gamepass gibi abonelik sistemlerine ise büyük ilgi gösteriyor. Gerek PC platformunda gerekse Xbox konsollarında kullanılabilen bu sistem, içerisinde yüzlerce oyunu barındırıyor. Oyuncular bu sisteme aylık olarak abone olarak, kütüphaneye erişim sağlıyor.
Yıllar boyu konsol piyasasında Xbox'ın en büyük rakibi konumunda bulunan PlayStation cephesi de bu hamleye kayıtsız kalamadı. Daha önce oyunculara PS Plus üzerinden hizmet veren Sony'nin yeni bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Gelen duyumlara göre Sony, PlayStation'ın exclusive ve klasik oyunlarının da yer alacağı bir abonelik sistemi hazırlıyor. PS Plus'ın yerine geçmesi beklenen bu sistem, PlayStation Now hizmetini de içerisinde barındıracak.
Projenin kod adı 'Spartacus' olacak ve içerisinde 3 farklı abonelik sistemi barındıracak. İlki Playstation Plus oyunlarını barındıracak, ikinci düzeyde PlayStation 4 ve 5 oyunları yer alacak. Üçüncü düzey ise PlayStation ve PSP oyunlarının yer alacağı klasik oyunları içerecek.
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