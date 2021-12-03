Valve'ın heyecanla beklenen el konsolu Steam Deck hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Steam Deck ne zaman çıkış yapacak?

Half Life ve Steam platformlarının da yapımcısı olan Valve'ın yeni el konsolu Steam Deck heyecanla bekleniyor. 2021 yıl sonunda çıkış yapması beklenen ancak flaş bir kararla ertelendiği açıklanan konsol, 2022 Şubat ayında oyuncularla buluşacak. Steam Deck'in çıkışına sayılı günler kala detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar...

Half Life'ın efsane yapımcısı Valve tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında duyurulan Steam Deck için çıkış tarihi git gide yaklaşıyor. Daha önce bir kez ertelenen ve nihai olarak 2022'nin Şubat ayında piyasaya çıkacak olan konsolun kutu tasarımı ve koruyucu kılıfı ortaya çıktı.

STEAM DECK NINTENDO SWITCH'E RAKİP OLACAK

Geçtiğimiz Temmuz ayında duyurulan ve 2021'in Aralık ayında piyasaya sürülmesi beklenen Steam Deck, Valve tarafından yapılan açıklamayla 2022'nin Şubat ayına sarkıtılmıştı. Valve tarafından Nintendo Switch'e rakip olarak piyasaya sürülecek olan cihaz, Steam bünyesindeki çoğu oyuna ilk günden destek vermeyi amaçlıyor.

7 inç büyüklüğündeki 1280 x 800 piksel çözünürlükteki LCD ekranı ve 60 Hz ekran tazeleme hızıyla dikkat çeken cihazın şimdi de kutu tasarımı ortaya çıktı. Görselden de görebileceğiniz üzere Valve, ürünleri oldukça sade bir tasarımla paketlemiş. Kutunun içinden şarj adaptörü, konsol ve kablo dışında yine minimal bir tasarıma sahip bir kılıf çıkıyor. Valve ayrıca paylaşılan görseldeki konsolların 64 GB ve 256 GB'lık modeller olduğunu da doğruladı.

STEAM DECK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Cihaz 400 dolarlık etiketiyle şu an ön siparişe açık durumda.

Steam Deck, 64 GB'lık eMMC depolama alanına sahip olacak ve ekstra depolama alanı için fazladan para istenecek.

Cihazda 5G veya LTE gibi mobil veri kapasitesi bulunmayacak.

Cihaz ilk olarak Japonya pazarında agresif bir pazarlama stratejisi ile tanıtılacak.

Steam'in el konsolu, 45W'lık güç adaptörüne sahip olacak ve 4K monitöre bağlanılabilecek.

Cihazın orta parlaklıkta yaklaşık 4-6 saat arası bir pil ömrü bulunuyor.

Valve, konsol için 1GB GPU belleği ayrıldığını ama gelecekte donanım değişikliğine gidilebileceğini belirtti.

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